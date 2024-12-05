Запуск «Орєшніка» планували ще до дозволу бити ATACMS по Росії — NYT

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов минулого тижня провів телефонну розмову із головним військовим радником президента США Джо Байдена. Він заявив, що запуск ракети «Орєшнік» був запланований ще до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по російським цілям. Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на джерела в оборонних та військових колах.

Зазначається, що під час розмови генерал Герасимов пояснив генералу Чарльзу К. Брауну-молодшому, голові Об'єднаного комітету начальників штабів США, що запуск ракети «Орєшнік» був запланований ще до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використати американські протитанкові ракетні комплекси для ударів по російських цілях.

Прессекретар генерала Чарльза Брауна, з яким говорив Герасимов, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт розмови, уточнивши, що на прохання Герасимова деталі бесіди не були розкриті заздалегідь. Офіційно повідомлялося, що обговорювалися питання глобальної та регіональної безпеки, а також ситуація в Україні.

Видання зазначає, що незрозуміло, чому генерал Герасимов побажав, щоб ця розмова залишалася в таємниці. Востаннє він спілкувався з американськими колегами у жовтні 2022 року, коли з ним зв'язався генерал Марк Міллі, попередник генерала Брауна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів, на тлі зростаючих побоювань ескалації конфлікту в Україні.

Нагадаємо, у місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «прильоти» і як мінімум про дві пожежі внаслідок обстрілу російських військ. Також у мережі з'явилися фото та відео, що свідчать про повітряну атаку противника на Дніпро.

Пізніше стало відомо, що російські військові вдарили по місту новою балістичною ракетою «Орєшнік».