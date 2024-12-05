Безпілотник атакував полігон у РФ, звідки запускали «Орєшнік» по Україні — ЗМІ

Повідомляється про атаку безпілотника на ракетний полігон у Росії. Ілюстративне фото

Дрон атакував російський полігон Капустин Яр в Астраханській області Росії. Цей полігон відомий тим, що з нього було запущено нову балістичну ракету середньої дальності «Орєшник» по місту Дніпро в Україні. Про це повідомляє російське видання Mash.

«Український безпілотник спробував атакувати полігон Капустин Яр в Астраханській області — те саме місце, звідки на Дніпро запускали нову ракету середньої дальності "Орєшнік"» — пише Mash.

Видання зазначає, що системи ППО «успішно збили дрон» у безпосередній близькості від території полігону.

«Вибухова хвиля, викликана знищенням БПЛА, призвела до пошкодження воріт», — йдеться у повідомленні.

Це вже не перша атака на полігон.

Нагадаємо, вранці 21 листопада безпілотники атакували полігон ракетних військ стратегічного призначення «Капустин Яр» у місті Знам'янськ Астраханської області РФ. Як мінімум два БПЛА не були збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Про наслідки атаки достеменно невідомо. Проте губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у день атаки повідомляв про пожежу.