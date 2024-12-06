Новорічна ялинка у Слов'янську засяяла на залізничному вокзалі

На залізничному вокзалі Слов'янська на Донеччині засяяла вогниками новорічна ялинка. Фото: Слов'янські відомості

У Слов'янську новорічна ялинка тепер зустрічає та проводжає мешканців та гостей міста на залізничному вокзалі. Про це пише місцеве видання «Слов'янські відомості».

«Новорічна ялинка у Слов'янську зустрічає та проводжає мешканців та гостей міста на залізничному вокзалі. А ще як подарунок до свята Слов'янськ знову присипало легким снігом», — йдеться у повідомленні.

Раніше в ЗМІ північного регіону Донбасу з'явилася інформація про те, що в населених пунктах, близьких до зони бойових дій, не встановлюватиму новорічні ялинки.