У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло третього загиблого

Рятувальники в ніч на 7 грудня дістали тіло третього загиблого внаслідок російської ракетної атаки Кривого Рогу. У місті є пошкодження житлової інфраструктури, трьох адмінбудівель та автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Він повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали 17 осіб, серед яких одна дитина.

Також через атаку в місті пошкоджено 2 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, навчальний заклад, авто.



«Агресор продовжував обстрілювати Нікопольщину. Пошкоджено 2 промислових підприємства», — зазначив очільник ОВА.

Раніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про дві жертви та 19 постраждалих внаслідок ракетного удару окупантів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.



Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю ввечері 6 грудня зросла до 24 осіб, серед них троє дітей.