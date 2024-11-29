Вибухи в Криворізькому районі: РФ застосувала ракети «Іскандер-М»

Вибухи пролунали в межах Криворізького району Дніпропетровської області, попередньо було застосовано дві балістичні ракети «Іскандер-М». Про це повідомив канал моніторингу Monitor.



Повітряні Сили ЗС України раніше попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованої частини півдня України.



Вже за три хвилини після оповіщення з'явилося повідомлення про швидкісну ціль на Кривий Ріг.



Згодом телеграм-канал «Труха Кривой Рог» зазначив, що ракети летіли через Велику Олександрівку Херсонської області.



«Було два Іскандери. Попередньо впали на підльоті до району на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ППО України збила 88 зі 132 ударних безпілотників росіян.