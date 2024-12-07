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Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини ►

07 грудня 2024, 17:03

Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини ►

Води та тепла немає, щоб зігрітися, люди сплять із собаками: реалії прифронтової Донеччини

Прифронтовий Покровськ на порозі зими стикається з новими випробуваннями: місто, яке страждає від постійних обстрілів, залишається без централізованого опалення, а перебої з електрикою роблять користування обігрівачами майже неможливим. Мешканці змушені ставити буржуйки прямо в квартирах, ризикуючи безпекою, але це навіть не рятує від холоду.

Комунальні служби не працюють через брак спеціалістів, а гуманітарні штаби залишаються єдиним острівцем допомоги. Попри це, багато хто не може виїхати через фінансові труднощі, а ті, хто повертається, змушені заново пристосовуватися до суворої реальності міста прифронтового.

За останніми даними місцевої влади, у Покровську залишається менше ніж 14 тисяч осіб. Не можна сказати, що місто порожнє. Але види, м'яко кажучи, жахливі. Руїни багатоквартирних будівель, приватні будинки зруйновані, всюди бачимо розкидану цеглу, дерев'яні перекриття, дитячі іграшки, сміття та речі покровчан. Не віриться, що тут раніше гуляли діти, жили сім'ї та зустрічали старість пенсіонери. Росія принесла розруху та смерті. Життя тих, хто виїхав,  вже не буде колишньої далеко від дому.

«Новини Донбасу» побували у місті та поспілкувалися з місцевими жителями.

Юрій Широков, волонтер із Сіверськдонецька, допомагає тим, хто залишився у зруйнованих будинках без тепла, води та світла. Він розвозить гуманітарні вантажі, спілкується з людьми, які не можуть або не хочуть їхати, і підтримує тих, хто живе за умов постійних обстрілів. Про його роботу ми розповіли тут.

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