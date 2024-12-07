Російські дрони атакують жителів Покровська — наслідки обстрілів Донеччини

За добу війська РФ завдали майже 2700 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Подробиці розповіли у поліції, рятувальній службі та обласній військовій адміністрації.



Під вогнем знаходилися три населені пункти: місто Покровськ, селище Шевченка та село Котлине.



Пошкоджено 5 цивільних об'єктів, з них 2 житлові будинки.

По Котлиному окупанти вдарили дронами — поранено двох мирних жителів.



У Покровську російський дрон атакував багатоквартирний будинок, а внаслідок артилерійського удару пошкоджено газову трубу. Виникла пожежа на балконі однієї з квартир.

У селищі Шевченко руйнування зазнав приватний будинок.



Населені пункти Донецької області протягом 5 грудня чотири рази обстрілювали російські окупаційні війська.



Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі ввечері 6 грудня зросла до 24 осіб, серед них троє дітей.



У Кривому Розі після удару РФ 6 грудня відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.