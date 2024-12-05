«Обстановка стає критичною»: у DeepState розповіли про ситуацію навколо Покровська

Ситуація навколо Покровська. Фото: карта DeepState

Після захоплення міста Селидове війська РФ продовжили розвивати свій успіх, на сьогодні він досить суттєвий. Про це повідомили аналітики DeepState.



Можна виділити кілька районів постійної активності росіян – відрізок Сухий Яр-Лисівка-Даченське на південний схід від Покровська та Петрівка-Жовте-Новопустинка на південний захід від міста.



Якщо в першому районі Сили оборони України стримують тиск, то в другому – ситуація стає критичною з невтішними перспективами. Окупанти зайняли село Жовте та продовжують штурмові дії у напрямку селища Новопустинка та села Новотроїцьке. Але ще неприємнішим моментом є атака ЗС РФ на селище Шевченко, де помітили їхню присутність на околицях.

Селище є одним із ключових завдань загарбників, воно дозволить відкрити оперативний простір для подальшого просування на Покровськ та фактично додаткову можливість штурму міста.



«У майбутньому очікується активність у перекритті логістики в Покровськ, як вони це робили та роблять в інших населених пунктах з метою їхньої окупації. Щодня на штурм відправляється велика кількість техніки та піхоти й, на жаль, безперервний тиск приносить свої плоди.

Тому лише якісне використання сил та правильна організація оборони може дати можливість стримати ворога, де «тягатися» з ним у кількості безглуздо», – зазначили у DeepState.



Також у разі успіхів російської армії в районі Шевченко очікується, що окупанти почнуть перекидати додаткові ресурси на напрямок для посилення угруповання, а окупація міста Курахове та селища Велика Новосілка взагалі може звільнити значну кількість сил, які можна використати для наступу на Покровськ.

Нагадаємо, що російські війська окупували селище Благодатне в Донецькій області.