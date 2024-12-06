ЗСУ отримали нові українські ракети-дрони «Пекло»: Зеленський показав, як вони виглядають

Нові українські ракети-дрони «Пекло». Фото: Офіс президента України

6 грудня першу партію нових українських ракет-дронів «Пекло» передали Силам оборони України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, ця зброя вже має підтверджене бойове застосування.



«Україна розпочала серійне виробництво. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування», – зазначив президент.



Ракета-дрон «Пекло» має дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що українська ракета-дрон «Паляниця» вийшла у серійне виробництво.