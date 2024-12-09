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РФ вдарила по Костянтинівці та Старій Миколаївці: є жертва та постраждалі

09 грудня 2024, 16:13

РФ вдарила по Костянтинівці та Старій Миколаївці: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Російські окупанти у понеділок, 9 грудня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів один цивільний загинув, ще четверо людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, під удар потрапили село Стара Миколаївка та Костянтинівка.

«У Старій Миколаївці Іллінівської громади росіяни вбили 91-річну жінку, поранили двох людей. Пошкоджено магазин та 3 транспортні засоби», — зазначив Філашкін.

Крім того, начальник військової адміністрації додав, що в Костянтинівці дві людини постраждали. Також пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка, 2 адмінбудівлі, 2 магазини, 2 нежитлові приміщення та 2 інфраструктурні об'єкти.

Оновлено (17:41) В Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що російська армія завдала 5 ударів зі ствольної артилерії по житлових кварталах Костянтинівки. У приватному секторі дістав контузію 72-річний чоловік. Ще одного цивільного 43 років травмовано в середмісті — у нього діагностовано рану руки.

Крім того, в Старій Миколаївці поруч з магазином загинула 91-річна жителька. Осколкові поранення рук і ока зазнала 44-річна власниця торговельного закладу. Множинні поранення стегон і спини отримав 53-річний місцевий мешканець.



Також пошкоджено фасади житлових будинків, закладів торгівлі, автотранспорт, гараж, господарську споруду, газопровід і лінію електропередач.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що за 8 грудня внаслідок обстрілів Донецької області російські війська поранили одного мешканця Донецької області у Щербинівці.

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