«Підбираються до міста»: у DeepState розповіли про тиск військ РФ на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує чинити тиск на селище Шевченко та підбиратися до міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти просунулися між селищем Шевченка та селом Відродження та збільшили зону контролю на південних околицях Шевченка. Триває накопичення піхоти ЗС РФ у цьому районі. Росіяни намагаються повністю окупувати Шевченко, що є тактичним завданням у просуванні на Покровськ. За словами аналітиків, «командуванню ОТУ «Донецьк» слід було б більш раціонально ставитися до наявних ресурсів і нарешті почати щось робити з ділянкою фронту, де все продовжує сипатися».



«Йде також тиск на село Новотроїцьке, до якого росіяни підійшли впритул зі східного боку. Яким буде подальший рух – сказати складно. Основне завдання противника - Покровськ. І тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику. Швидше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, намагатиметься взяти як мінімум під вогневий контроль логістичні шляхи до Покровська і таким чином намагатиметься заволодіти містом», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що російські війська просунулися в Кураховому та під Покровськом на Донеччині.