Витрати на війну загрожують оборонній промисловості РФ — ISW

Росія продовжує стикатися з приголомшливими витратами, необхідними для підтримки своїх військових зусиль проти України, зі зростаючою економічною напругою, дефіцитом робочої сили та системною корупцією, що загрожує стійкості російської оборонно-промислової бази (ОПБ). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив 7 грудня, що Росія витратила понад 200 мільярдів доларів на війну в Україні й зазнала щонайменше 700 000 втрат ЗС РФ з лютого 2022 року, причому останнім часом втрати становлять у середньому 1000 солдатів на день.



Центр зазначив, що країна-агресор все більше покладається на резерви китайських юанів та продаж золота для покриття бюджетного дефіциту та виділяє третину державного бюджету на 2025-2027 роки. на оборонні витрати, що свідчить про нестійкий пріоритет війни на шкоду економічній стабільності.



Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив 9 грудня, що у 2024 році кількість корупційних злочинів, включаючи хабарництво, зросла майже на 30 відсотків порівняно з 2023 роком, а у 2024 році російська влада притягнула до дисциплінарної відповідальності понад 30 000 російських чиновників.



Зростаючий економічний тиск на Росію, спричинений війною, у поєднанні з поширеною корупцією, нестачею робочої сили та неефективністю російської ОПК, ймовірно, збільшить вартість війни для Росії та ще більше підірве її здатність ефективно підтримувати операції ОПК, зберігаючи при цьому економічну стабільність.



Аналітики ISW вважають, що подібні тенденції та показники російської економіки, які вказують на те, що економічна траєкторія РФ є нестійкою в середньо- та довгостроковій перспективі й буде все більше ускладнювати її здатність вести війну проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила 750 тисяч людей.