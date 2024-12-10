РФ здатна виробляти до 25 ракет «Орєшнік» щомісяця — ЗМІ

До 300 ракет «Орєшнік» щороку може виробляти Росія. Фото: Defense News

Росія може виробляти до 300 нових балістичних ракет «Орєшнік» за один рік, в середньому до 25 штук на місяць. Дані ракети — перші у своєму класі, що розробляються в Росії з 1980-х років. Про це пише видання Military Watch Magazine на основі даних Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що здатність ракети «Орєшнік» нести ядерні та звичайні боєголовки, уражаючи до шести цілей, робить її дуже грізною зброєю.

«Така ракета може уразити сили Західного блоку по всій Європі, а також у глибині Тихого океану та Арктики», — пише видання.

ЗМІ зазначає, що Москва планує постачати ракети «Орєшнік» до Білорусі. Плани щодо розгортання комплексу в інших країнах свідчать про можливе суттєве збільшення їх виробництва, наголошують автори.

«Значна «асиметрична» цінність «Орєшніка» як засобу протидії набагато більшим силам НАТО призведе до того, що Росія розгорне її у великій кількості», — зазначає видання.

Фахівці наголошують на ймовірності того, що збільшення виробництва «Орєшніка» відбудеться за рахунок скорочення програми випуску балістичних ракет міжконтинентальної дальності, у тому числі РС-24 «Ярс». У 2010-х роках у Росії виробляли в середньому 22 ракети «Ярс» за рік.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що в ядерному виконанні «Орєшник» може доставити заряди загальною потужністю 900 кілотонн — це 45 Хіросім.