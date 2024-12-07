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Війна в Україні триватиме у 2025 році — прогноз агентства Fitch Ratings

07 грудня 2024, 16:38

Війна в Україні триватиме у 2025 році — прогноз агентства Fitch Ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що війна в Україні триватиме в 2025 році.

«Попри деякі територіальні успіхи Росії з кінця 2023 року, військова підтримка Заходу та тверда рішучість повинні дозволити Україні уникнути значних додаткових територіальних втрат», — вважає агентство.

Воно передбачає, що у нового президента США Дональда Трампа вдасться лише припинити вогонь, проте мирна угода малоймовірна через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін.

Параметри узгодженого припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та території, що зараз є під контролем Росії, залишаються невизначеними, додало агентство.

Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті (LTFC) на рівні «Обмежений дефолт» (RD) в очікуванні завершення реструктуризації зобов'язань, за якими Україна вже призупинила виплати або заявила про їхнє зупинення в майбутньому.

Fitch нагадала, що Україна продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього комерційного боргу. Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився тимчасово призупинити виплати за зовнішнім комерційним кредитом Cargill на 0,7 млрд доларів з 3 вересня 2024 року, єврооблігаціям «Укренерго» з держгарантією на 825 мільйонів доларів з 9 листопада 2024 року з 31 травня 2025 року.

Раніше ми писали, що 16 жовтня президент Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план перемоги України. За його словами, план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Що він містить, можна прочитати тут.

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