Обстріл Курської області: удар припав на будівлю з російськими військовими

У селищі Іванівське Рильського району Курської області ракетним ударом уражено розташування військових 810-ї бригади морської піхоти РФ.



Про те, що вражено саме базу російських військових, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. Військові перебували на території будинку культури на момент удару.



У соціальних мережах з'явилися кадри з місця подій, де видно руйнування цього завдання.



Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Місцева влада також поки неохоче коментують подію.



«Слава богу, наразі ніхто з жителів до медичних установ по допомогу не звернувся», — заявив т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн.



25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Раніше повідомлялося, що російське місто Льгов зазнало обстрілу. Телеграм-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.