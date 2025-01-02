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Обстріл Курської області: удар припав на будівлю з російськими військовими

02 січня 2025, 15:30

Обстріл Курської області: удар припав на будівлю з російськими військовими

Обстріл Курської області: удар припав на будівлю з російськими військовими

У селищі Іванівське Рильського району Курської області ракетним ударом уражено розташування військових 810-ї бригади морської піхоти РФ.

Про те, що вражено саме базу російських військових, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко. Військові перебували на території будинку культури на момент удару.

У соціальних мережах з'явилися кадри з місця подій, де видно руйнування цього завдання.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Місцева влада також  поки неохоче коментують подію.

«Слава богу, наразі ніхто з жителів до медичних установ по допомогу не звернувся», — заявив т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн.

25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Раніше повідомлялося, що російське місто Льгов зазнало обстрілу. Телеграм-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.

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