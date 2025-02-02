Окупанти потрапили у «вогневий мішок» у Великій Новосілці: яка ситуація зараз

Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються. Фото: 110 бригада

Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються. ЗС РФ потрапили у «вогневий мішок». Про це повідомили у пресслужбі 110 бригади.



«Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, але водночас посилювати свої підрозділи у місті змушений», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що зараз активно працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження російських окупантів.



Сили оборони застосовують FPV-дрони та артилерію, а ЗС РФ, своєю чергою, ховаються у підвалах.



«Зараз противник не розуміє, що робити», — резюмували військові.



Раніше аналітики проекту DeepState повідомили, що росіянам вдалося захопити селище Велика Новосілка.