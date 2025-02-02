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Окупанти потрапили у «вогневий мішок» у Великій Новосілці: яка ситуація зараз

02 лютого 2025, 15:59

Окупанти потрапили у «вогневий мішок» у Великій Новосілці: яка ситуація зараз

Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються. Фото: 110 бригада Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються. Фото: 110 бригада

Бої за Велику Новосілку Донецької області продовжуються. ЗС РФ потрапили у «вогневий мішок». Про це повідомили у пресслужбі 110 бригади.

«Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може, але водночас посилювати свої підрозділи у місті змушений», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що зараз активно працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження російських окупантів.

Сили оборони застосовують FPV-дрони та артилерію, а ЗС РФ, своєю чергою, ховаються у підвалах.

«Зараз противник не розуміє, що робити», — резюмували військові.

Раніше аналітики проекту DeepState повідомили, що росіянам вдалося захопити селище Велика Новосілка.

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