У російській Суджі на школу впала бомба — під завалами близько сотні людей

Школа-інтернат у місті Суджа Курської області зазнав удару з боку російських військ. Як повідомляє, Генштаб ЗСУ, у будівлі перебували цивільні люди. Внаслідок удару 95 людей опинилися під завалами, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашковський.



«Сьогодні, 1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили Російської Федерації таки завдали удару по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами. З-під завалів чути стогони та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей похилого віку і лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи», — сказав Дмитрашковський у відеозверненні, опублікованому на Facebook-каналі «ТРО Медіа».



Він не уточнив, чи є внаслідок удару загиблі та скільки людей постраждали.



Російська пропаганда стверджує, що удар був із боку українських військ.



За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, намагаючись вибити Сили оборони України з Курської області, щодня скидають на російські населені пункти авіабомби.