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Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано

29 січня 2025, 23:18

Головне за день: Військова допомога США для України припинена? Майже весь центр Покровська зруйновано

Політика

 Американське видання The New York Times повідомило, що військову допомогу США для України призупинено мінімум на 90 днів. Прес-секретар Білого Дому Каролін Лівіт спростувала цю інформацію. Вона уточнила, що це не скасування заморожування федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами.

Суспільство

 До шкіл на території Росії та в окупованих містах України повернуть ще один предмет «про культуру та моральність». Як заявив патріарх Російської православної церкви Кирило, предмет під назвою "Основи духовно-моральної культури народів Росії" вивчатимуть учні 5-7 класів з 1 вересня 2026 року.

В окупованому Маріуполі окупанти будують монумент «Маріуполь – місто військової слави». Він буде на площі між парком Петровського та заводоуправлінням колишнього машинобудівного заводу "Азовмаш". Як повідомили у прес-службі міськради, зараз на площі навпроти парку прибрали старі плити та розпочали облаштування фундаменту.

Працівникам кількох промислових підприємств на окупованій території Луганської області заборгували кілька сотень мільйонів рублів. В окупаційній адміністрації "ЛНР" заявили, що з бюджету виділили понад 342 мільйони рублів, що погасити заборгованість.

З Костянтинівки евакуювали всіх дітей. Російські окупанти щодня завдають ударів по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та FPV-дронами. У Покровську досі залишаються близько 7000 людей.

НАБУ розпочало досудове розслідування проти Рустема Умерова. Відомство просить перевірити його «можливі протиправні дії» за статтею про зловживання владою чи службовим становищем.

Бойові дії

 Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та понад півсотнею БПЛА: сили ППО збили майже 30 дронів. Внаслідок атаки «постраждали» Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. У Куп'янську окупанти атакували «швидку» FPV-дронами, поранено водія.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення трьох мешканців окупованої Горлівки за середу 29 січня. У центрі міста снаряди впали на територію воєнізованої гірничорятувальної частини.

Третя штурмова бригада спростувала заяву Міноборони РФ про взяття Новоєгорівки на Луганщині. Це село залишається під контролем бригади, запевнили українські військовослужбовці.

За даними аналітиків проекту DeepState, російські окупаційні війська захопили селище Велика Новосілка Донецької області. Крім того, за даними експертів, агресор просунувся біля Піщаного, Надєждінки, Андріївки та Баранівки.

Дрони атакували ракетний арсенал та нафтову станцію у Тверській області Росії. На складі боєприпасів у момент атаки були відсутні, сам він пошкоджений. Пошкоджено також 3 будівлі військової частини. На нафтоперекачувальній станції «НПС Андреаполь» ТОВ «Транснефть-Балтика» пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та пожежа.

Також українські сили вразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстові. Після удару БПЛА зафіксували масштабну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

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