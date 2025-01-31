Танк ЗСУ влучним пострілом знищив укріплення окупантів на Покровському напрямку

Танк ЗСУ знищив укріплення окупантів. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку танк ЗСУ прямим наведенням завдає удару по окупантах, знищуючи їхні укріплення. Відео удару опублікувала 32 окрема механізована бригада.







«Наші воїни - танкісти розносять укріплення окупантів», - йдеться в описі до відео.



За словами українських військових, росіяни намагалися закріпитися в укріплених позиціях і будівлях, але танкісти ЗСУ знищили їх точними ударами прямою наводкою.



Ця ділянка фронту залишається найбільш гарячою на карті бойових дій. Зі 150 бойових зіткнень за добу українські захисники відбили 71 атаку на Покровському напрямку.

Танк ЗСУ знищив укріплення окупантів. Фото: кадр із відео

Війська РФ намагалися просунутися неподалік 14 населених пунктів. Нагадаємо, що загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1670 солдатів.