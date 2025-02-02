Росія вдарила з артилерії по Костянтинівській громаді: є пошкодження

Окупаційні війська РФ у неділю, 2 лютого, атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Відомо, що пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Сьогодні об 11.00 російські окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії по Миколаївському старостинському округу», — зазначив він.



За словами Горбунова, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та заклад культури. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 1 лютого, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлі.