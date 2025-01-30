В окупованому Донецьку понад 1000 абонентів залишаються без світла

Станом на 30 січня в окупованому Донецьку залишаються без електроенергії 1150 абонентів. Про це повідомив так званий голова адміністрації Олексій Кулемзін.



За інформацією Державного підприємства «Донецькі міські електричні мережі», у Куйбишевському районі міста відбулося відключення 12 трансформаторних підстанцій.



Зазначається, що без електроенергії залишаються 1150 абонентів. Наразі в окупованому місті проводяться роботи з відновлення електропостачання.



Раніше ми писали, що мешканці тимчасово окупованого селища Тошківка Луганської області живуть без газопостачання, води та електрики. При цьому у населеному пункті продовжують жити діти.