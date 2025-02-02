Сили ППО збили 40 дронів — Повітряні сили

ППО збила 40 дронів. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська РФ минулої доби, 1 лютого, запустили по Україні дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 40 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 2 лютого 2025 року (з 21:00 1 лютого) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 40 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



Крім того, 13 безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків). Постраждали Сумщина та Харківщина.



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