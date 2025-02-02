Зеленський розповів, скільки за тиждень РФ скинула на Україну бомб, дронів та ракет

Відомо, скільки бомб, ракет та дронів запустила РФ за тиждень. Фото: ОП

Російська Федерація щодня атакує Україну за допомогою БПЛА, ракет та авіаційних бомб. Лише за тиждень армія РФ запустила по населеним пунктам майже 50 ракет і 760 авіабомб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«За цей тиждень — сотні ударів по наших містах та громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та понад 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей», — зазначив він.



Зеленський вкотре нагадав, що нашій країні потрібні протиповітряна оборона, далекобійна зброя та санкційний тиск на Російську Федерацію.



«Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього та продовжує вірити в нашу державу та підтримувати», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 1 лютого, запустили по Україні дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 40 БПЛА.