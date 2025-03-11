Атаку безпілотників на Москву в РНБО України назвали «сигналом Путіну»

У РНБО України атаку дронів на Москву назвали «сигналом Путіну». Ілюстративне фото

«Сигналом Путіну» назвали сьогоднішню атаку безпілотників на Москву у Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

«Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він також має бути зацікавленим. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти на Москву. Так, там російське ППО збиває, звісно... але це не рятує росіян від паніки», — заявив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

«Такий фон [переговорів України та США в Саудівській Аравії]», — додав він.

Нагадаємо, про наймасштабнішу атаку дронів сьогодні вранці заявило Міноборони Росії. За повідомленням відомства, збито 337 безпілотників. За даними МО РФ, 91 дрон знищено в Московській області, 126 — у Курській, 38 — у Брянській. У Білгородській області збили 25 БПЛА, у Рязанській – 22, у Калузькій – 10.

Раніше повідомлялося, що вранці 11 березня у місті Джідда Саудівської Аравії розпочалися переговори делегацій України та США. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України. «Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США», — йдеться у повідомленні.