DeepState: Російська армія просунулась на кількох ділянках фронту

Російські війська продовжують наступальні дії Сході України. Як повідомляє аналітичний проект DeepState, зафіксовано просування в районах кількох населених пунктів.



Найбільш напружена ситуація спостерігається на Курахівському, Покровському, Времєвському та Краматорському напрямках. Також уточнюється активність ворога поблизу Часового Яру.



«Ворог просунувся в районах Новоандріївки, Нововасильівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці. Уточнюється просування противника у Часовому Яру», - йдеться у повідомленні аналітиків.



Новоандріївка розташована між Курахово та Покровськом, недалеко від кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Нововасильівка, на тому напрямку, але на північ. Дачне, Янтарне, Андріївка та Розлив - населені пункти на Курахівському напрямку, неподалік захопленого росіянами нещодавно Курахове.