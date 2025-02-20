Костянтинівка знову під атакою ЗС РФ: відомо про жертви

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти продовжують атакувати Костянтинівку. Відомо, що загинули четверо людей, також пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, а також повідомляє пресслужба прокуратури.



«О 12:20, російська армія розпочала черговий обстріл Костянтинівки. Більше півгодини ворог атакував місто за допомогою ствольної артилерії. В епіцентрі ураження опинилися житлові будинки та торгові об'єкти», — йдеться у повідомленні.





Філашкін уточнив, що місто зазнало 4 авіаударів та обстрілу зі ствольної артилерії. Внаслідок ударів загинули дві жінки та двоє чоловіків.



Пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газопровід, 7 гаражів та 3 автомобілі.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для документування наслідків атаки ворога на цивільне населення.



Раніше ми писали, що Костянтинівка Донецької області у четвер, 20 лютого, потрапила під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будинків та котельні, а також газопровід.



Крім того, внаслідок ударів по Костянтинівці 20 лютого загинув один цивільний. Росіяни атакували за допомогою ракет, авіації та FPV-дронів. Також у місті є пошкодження.