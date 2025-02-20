Різкі слова Трампа на адресу Зеленського перевершили очікування Кремля — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

У Москві були «захоплені зненацька» різкими висловлюваннями Дональда Трампа про Володимира Зеленського, які виявилися навіть жорсткішими за риторику Володимира Путіна. Про це пише американське видання Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Слова Трампа перевершили очікування Москви, наголосив співрозмовник видання. Однак російські чиновники не до кінця розуміють, яку переговорну стратегію використовує Трамп. У Москві побоюються «пасток» та несподіваних поворотів подій у ході переговорів, додав він.

Водночас у Кремлі вважають, що мають скористатися отриманим шансом та отримати максимально можливі вигоди для Росії з будь-якої угоди про припинення вогню, сказав співрозмовник агентства.

Цього тижня Трамп у своїх публічних заявах активно критикує Зеленського. Напередодні він сказав, що Київ сам винен у війні з Росією, вимагає від Володимира Зеленського провести нові вибори і заявив про низький рейтинг українського президента.

Пізніше в середу американський президент опублікував пост в соцмережі Truth Social, в якій назвав Зеленського «коміком, що досягнув скромних успіхів», і «диктатором».