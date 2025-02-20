Суд у справі про ДТП, у якій загинула журналістка Анастасія Волкова, відкладено

Судове засідання у справі про ДТП, в якому 30 травня 2024 року загинули двоє людей, включаючи журналістку Анастасію Волкову, було відкладено. Воно мало відбутися 19 лютого у Слов'янську (Донецька область) але було перенесено на 4 березня.



Причина перенесення — обстріл, який ускладнив прибуття до суду потерпілої сторони. Про це повідомила адвокатка Віра Ястребова, яка представляє інтереси близьких Анастасії Волкової, у коментарі «Суспільному Донбас».



«Судове засідання, яке заплановане на сьогодні, відклали на 4 березня 2025 року. Воно відбудеться о 10.00. Перенесення було зроблено на моє клопотання, оскільки через нещодавні обстріли деякі учасники не змогли прибути до зали суду», — пояснила адвокатка 19 лютого.



Наразі суд вирішує, чи можна передавати обвинувальний висновок до основного процесу.



Адвокатка потерпілої сторони подала заяву про відшкодування моральної шкоди.



Прокурор може ініціювати зміну запобіжного заходу обвинуваченому, якщо для цього є підстави.



«Якщо обвинувачений визнає свою провину і немає потреби у повному розгляді, справа може бути розглянута значно швидше», — уточнила Ястребова.

Нагадаємо, що ДТП сталося 30 травня 2024 року. Анастасія була на пішохідному переході у центрі міста. У цей момент на дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Удар був такої сили, що автомобіль ВАЗ відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці, а журналістка померла у лікарні. За кермом мікроавтобуса знаходився військовослужбовець.



У серпні стало відомо, що повідомлення про підозру водію мікроавтобуса не вистачає результатів експертизи.



Однак у грудні співробітники Державного бюро розслідувань таки повідомили військовослужбовцю про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



У січні Бабушкінський районний суд Дніпра відпустив на поруки підозрюваного водія.