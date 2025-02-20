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Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа, але пресконференції не буде

20 лютого 2025, 17:07

Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа, але пресконференції не буде

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Формат зустрічі був обмежений протокольною зйомкою — на прохання американської сторони питання, заяви та відповіді не передбачені.

Заплановану пресконференцію спецпредставника Трампа в Україні та Зеленського було скасовано з ініціативи американської команди, повідомляє ВВС.

Додаткових деталей переговорів поки що не повідомляється.

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19 лютого Кіт Келлог приїхав до Києва.

Президент США Дональд Трамп заявив,  що Володимир Зеленський нібито умовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку «неможливо виграти». У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера «диктатором без виборів».

Раніше Трамп під час своєї великої пресконференції наголосив на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема щодо руйнування столиці. Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.

Також Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.

На брифінгу український президент розповів, що за підрахунками України війна з погляду озброєння коштувала 320 млрд доларів. Із цих 320 млрд доларів — 120 вклав народ України, а ще 200 млрд доларів — Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.

Він зазначив, що 67 млрд доларів від США пішли на зброю і 31,5 млрд доларів було нараховано як пряму фінансову допомогу до бюджету.

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