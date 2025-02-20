Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа, але пресконференції не буде

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.



Формат зустрічі був обмежений протокольною зйомкою — на прохання американської сторони питання, заяви та відповіді не передбачені.



Заплановану пресконференцію спецпредставника Трампа в Україні та Зеленського було скасовано з ініціативи американської команди, повідомляє ВВС.



Додаткових деталей переговорів поки що не повідомляється.

19 лютого Кіт Келлог приїхав до Києва.



Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито умовив Вашингтон виділити 350 млрд доларів на війну, яку «неможливо виграти». У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав українського лідера «диктатором без виборів».



Раніше Трамп під час своєї великої пресконференції наголосив на Україні: говорив про Володимира Зеленського і вибори, а також про російські атаки, зокрема щодо руйнування столиці. Після заяви Дональда Трампа про нібито 4% рейтингу Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати власного опитування.



Також Зеленський сказав, що хоче, щоб у команди президента США Дональда Трампа було більше правди.



На брифінгу український президент розповів, що за підрахунками України війна з погляду озброєння коштувала 320 млрд доларів. Із цих 320 млрд доларів — 120 вклав народ України, а ще 200 млрд доларів — Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.



Він зазначив, що 67 млрд доларів від США пішли на зброю і 31,5 млрд доларів було нараховано як пряму фінансову допомогу до бюджету.