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Армія РФ просунулась під Курахово та Великою Новосілкою - Deepstate

31 січня 2025, 23:32

Армія РФ просунулась під Курахово та Великою Новосілкою - Deepstate

Армія РФ просунулась під Курахово та Великою Новосілкою - Deepstate

Аналітики проєкту DeepState вдруге повідомили про окупацію Новомлинська Харківської області. Також за їхніми даними російські війська продовжують наступальні дії, просунувшись у районах Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та Удачного на Донеччині. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Новомлинськ, а також просунувся біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному», - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики вже публікували повідомлення про окупацію Новомлинська, вказуючи, що заняття села відбулося приблизно кілька тижнів тому.

«Ми неодноразово звертали увагу на проблему на цій ділянці, яка утворилася ще на початку та стала наслідком просування ворога, а сьогодні вона прогресує. Зайнявши Новомлинськ, росіяни постійно збільшують кількість піхоти у населеному пункті, виставляють засоби поразки та зміцнюють територію. Що далі, то важче буде ліквідувати цей плацдарм, адже тепер окупанти враховують попередні помилки. Водночас не краще стає ситуація навколо Дворічної», – заявили в DeepState.

Що ж до розташування інших зазначених в оновленні карти Deepstate сіл, то Рівнопіль та Роздольне знаходяться у Донецькій області біля Великої Новосілки. Янтарне та Петропавлівка – на курахівському напрямку, де після захоплення Курахового російська армія просувається без оперативної паузи. А Баранівка - село недалеко від Мирнограда, поблизу траси, що веде з Мирнограда до Костянтинівки.

Нагадаємо, що Новомлинськ на початку грудня звільнила 10-а гірничо-штурмова бригада ЗСУ. Тоді в Генштабі якраз і заявляли, що в районі цього села Куп'янського району, неподалік Дворічної росіяни намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскол.

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