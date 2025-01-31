Армия РФ продвинулась под Курахово и Великой Новоселкой - Deepstate

Аналитики проекта DeepState во второй раз сообщили об оккупации Новомлынска Харьковской области. Также по их данным российские войска продолжают наступательные действия, продвинувшись в районах Ровнополья, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и Удачного в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.



«Враг оккупировал Новомлынск, а также продвинулся возле Ровнополья, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном», - говорится в сообщении.



Ранее аналитики уже публиковали сообщение об оккупации Новомлынска, указывая, что занятие села произошло примерно несколько недель назад.



«Мы неоднократно обращали внимание на проблему на этом участке, которая образовалась еще в начале и стала следствием продвижений врага, а сегодня она прогрессирует. Заняв Новомлынск, россияне постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте, выставляют средства поражения и укрепляют территорию. Чем дальше, тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм, ведь теперь оккупанты учитывают предыдущие ошибки. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной», – заявили в DeepState.

Что же касается расположения остальных указанных в обновлении карты Deepstate сел, то Ровнополь и Раздольное находятся в Донецкой области возле Великой Новоселки. Янтарное и Петропавловка - на кураховском направлении, где после захвата Курахово российская армия продвигается без оперативной паузы. А Барановка - село недалеко от Мирнограда, вблизи трассы ведущей из Мирнограда в Константиновку.



Напомним, что Новомлынск в начале декабря освободила 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Тогда в Генштабе как раз и заявляли что в районе этого села Купянского района, неподалеку от Двуречной россияне пытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.



