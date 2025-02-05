Безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ: там виникла пожежа

Нафтобаза в Краснодарському краї Росії була атакована безпілотниками, там виникла пожежа. Фото: ASTRA

Пожежа почалася на нафтобазі в Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників. Про це повідомив голова регіону Веніамін Кондратьєв.

«Наші військові відбили безпілотну атаку з боку київської влади. У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, якій надано другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби», — повідомив Кондратьєв.

Нафтобазу в Краснодарському краї, що спалахнула після атаки дронів, загасили о 08:11, повідомив оперштаб регіону.

За даними оперштабу, горів резервуар із залишками нафтопродуктів.