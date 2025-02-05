Безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ: там виникла пожежа

Пожежа почалася на нафтобазі в Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників. Про це повідомив голова регіону Веніамін Кондратьєв.
«Наші військові відбили безпілотну атаку з боку київської влади. У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, якій надано другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби», — повідомив Кондратьєв.
Нафтобазу в Краснодарському краї, що спалахнула після атаки дронів, загасили о 08:11, повідомив оперштаб регіону.
За даними оперштабу, горів резервуар із залишками нафтопродуктів.