Сьогодні вдень російські військові скинули на Костянтинівку чотири авіабомби

Чотири російські авіабомби впали сьогодні вдень на Костянтинівку Донецької області. Фото: МВА

Військові окупаційної армії РФ завдали чотири авіаудари по околицях міста Костянтинівки. Для атаки вони використовували керовані авіабомби.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Незважаючи на сильні удари, на щастя, постраждалих серед цивільного населення немає. Також не зафіксовано руйнування чи пошкодження інфраструктури», — зазначив Горбунов.

Нагадаємо, вранці 6 лютого російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Внаслідок цього було пошкоджено електрообладнання підстанції. Російська атака викликала перебої у електропостачанні.