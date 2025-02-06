Сьогодні вдень російські військові скинули на Костянтинівку чотири авіабомби

Військові окупаційної армії РФ завдали чотири авіаудари по околицях міста Костянтинівки. Для атаки вони використовували керовані авіабомби.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Незважаючи на сильні удари, на щастя, постраждалих серед цивільного населення немає. Також не зафіксовано руйнування чи пошкодження інфраструктури», — зазначив Горбунов.
Нагадаємо, вранці 6 лютого російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Внаслідок цього було пошкоджено електрообладнання підстанції. Російська атака викликала перебої у електропостачанні.