Константиновка попала под обстрел: повреждено электрооборудование подстанции

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

В четверг утром, 6 февраля, российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате чего было повреждено электрооборудование подстанции. Вражеская атака вызвала перебои в электроснабжении, что может повлиять на работу критической инфраструктуры», — отметил он.



По словам Горбунова, пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что российские войска за 5 февраля несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов два человека получили ранения, повреждены дома.