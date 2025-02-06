Константиновка попала под обстрел: повреждено электрооборудование подстанции

В четверг утром, 6 февраля, российские военнослужащие ударили по Константиновке с помощью дронов. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«В результате чего было повреждено электрооборудование подстанции. Вражеская атака вызвала перебои в электроснабжении, что может повлиять на работу критической инфраструктуры», — отметил он.
По словам Горбунова, пострадавших и погибших нет.
Ранее мы писали, что российские войска за 5 февраля несколько раз обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов два человека получили ранения, повреждены дома.
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