Залужний про можливі вибори: «Зараз головне завдання — вистояти»

Валерій Залужний Посол України у Великій Британії. Фото: кадр із відео

Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі в майбутніх виборах. Його слова навів український журналіст Денис Казанський.



«Прийдуть ці умови — готовий буду відповідати на такі запитання. Поки що в нас завдання вистояти та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше», - заявив колишній головком ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний.



Таким чином, генерал підкреслив, що зараз пріоритетом залишається оборона країни, а не політичні плани на майбутнє.



Раніше Дональд Трамп заявив, що настала ситуація, коли у лідера України рейтинг підтримки серед громадян впав до 4%.



За його словами, через тривалий воєнний стан український народ може вирішити, що «давно не було виборів», і зажадати їх проведення незабаром.



«Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація», - зазначив Трамп.



Водночас президент США не повідомив про те, звідки він узяв такі статистичні дані.