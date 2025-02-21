Конгресмени-республіканці внесли законопроект про повний вихід США зі складу ООН

У Вашингтоні конгресмени-республіканці заявили про намір США вийти зі складу ООН. Фото: Інтерфакс

У Конгресі США з'явився проект із пропозицією виходу Сполучених Штатів із ООН. Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Зазначається, що сенатор-республіканець Майк Лі з Юти вніс проект з повного виходу США з 2025 року, який передбачає вихід країни з ООН та всіх пов'язаних з нею агентств та припинення фінансування їхньої діяльності.

Крім того, відомо, що республіканець Чіп Рой із Техасу хоче внести такий проект у Палаті представників.

«ООН перетворилися на майданчик для тиранів та місце для атак проти Америки та її союзників. Ми маємо припинити платити за це. Зараз, коли президент Трамп робить революцію в нашій зовнішній політиці, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації та поставити в пріоритет справжні альянси, які працюють на безпеку та процвітання нашої країни», — заявив Лі.

Чіп Рой аргументує свій проект тим, що ООН «нічого не дає».

«Незважаючи на всі гроші та увагу, ця корумпована глобальна організація десятиліттями була нездатна запобігати війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандемії», – заявив республіканець, окремо згадавши скандал зі спецагентством з підтримки палестинських біженців UNRWA, частина співробітників якого могла бути причетна до нападу ХАМАС.

Ще близько десятка республіканців заявили про підтримку проекту.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого Трамп вдруге вивів США із Ради ООН з прав людини.