Російські війська просунулися у Донецькій області – DeepState

\u003Cp\u003EАрмія РФ просунулася поблизу села Андріївка Донецької області. Про це \u003Ca href=\u0022https:\/\/t.me\/DeepStateUA\/21332\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eповідомили\u003C\/a\u003E аналітики DeepState.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EТакож росіяни просунулися біля села Улакли на Донеччині.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Chr \/\u003E\r\n\u003Cp\u003EНагадаємо, що українська армія \u003Ca href=\u0022\/ru\/news\/391502-ukrainskaya-armiya-prodvinulas-na-pokrovskom-napravlenii-isw\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eпросунулася\u003C\/a\u003E на Покровському напрямку.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Ciframe title=\u0022Покровськ: закрилося останнє відділення \u0026quot;Нової Пошти\u0026quot;. Армія РФ - у 2-х км\u0022 src=\u0022https:\/\/www.youtube.com\/embed\/0Dsw5ZYFtcg\u0022 width=\u0022695\u0022 height=\u0022391\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allowfullscreen=\u0022allowfullscreen\u0022\u003E\u003C\/iframe\u003E\u003C\/p\u003E