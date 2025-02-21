ЗСУ збили 87 ворожих БПЛА, ще 70 не досягли цілей

ЗСУ збили 87 ворожих БПЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 21 лютого 2025 року російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками типу Shahed, імітаційними дронами різних типів, а також завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» по Одеській області з території тимчасово окупованого Криму.







За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 вдалося збити 87 ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.



Крім того, 70 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені локаційно і не досягли цілей, не спричинивши негативних наслідків. Унаслідок масованої атаки постраждали Одеська, Київська, Полтавська та Харківська області.