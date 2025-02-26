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Армія РФ збільшує активність поблизу Великої Новосілки: окупанти тиснуть на цьому напрямку – DeepState

26 лютого 2025, 09:48

Армія РФ збільшує активність поблизу Великої Новосілки: окупанти тиснуть на цьому напрямку – DeepState

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

Збільшується активність поблизу селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За останній тиждень російські війська буквально щодня мали просування на північ від Великої Новосілки. Після захоплення селища окупанти почали накопичувати свої ресурси та перегруповуватись, внаслідок чого відновили свою активність.

Найбільший тиск здійснюється у напрямку села Скудне та селища Бурлацьке. ЗС РФ по посадках майже впритул підібралися до Бурлацького і продовжують свій тиск.

«На цьому напрямку головною ціллю для росіян є село Комар, через яке проходить дорога до села Багатир та загалом логістика до угруповання Сил оборони поблизу села Андріївка. Дійти туди через селище Роздольне загарбникам поки що не вдається, хоча вони пробують», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що на цьому напрямку російські війська окупували село Новоочеретувате.

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