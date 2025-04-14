ГУР: в Архангельську знищено 4 авто силовиків РФ

Пожежа в МВС Архангельська, згоріли авто силовиків. Фото: кадр із відео

12 квітня 2025 року в Архангельську на території обласного управління внутрішніх справ сталася пожежа, внаслідок якої знищено чотири відомчі автомобілі типу «ГАЗель». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.







Зазначається, що вогонь перекинувся з автомобілів на будівлю управління. У ГУР наголосили, що руйнівна пожежа стала черговим актом непокори кремлівському режиму та його силовикам, які, зокрема, займаються примусовою мобілізацією для ведення війни проти України.



«Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, стає більше. ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий і корисний», — йдеться у повідомленні.