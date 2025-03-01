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Зеленський: Америка має залишатися на нашому боці, а не з Росією

01 березня 2025, 09:32

Зеленський: Америка має залишатися на нашому боці, а не з Росією

Зеленський: Америка має залишатися на нашому боці, а не з Росією

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна готова до дипломатії, але лише на сильних позиціях та з надійними гарантіями безпеки. Київ розраховує на підтримку США та Європи, а також прозорість у питанні допомоги. Україна не піде на компроміс, який поставить під загрозу її безпеку, і чекає на чіткі пропозиції від Вашингтона. Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News після невдалої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Дипломатія можлива лише за сильної позиції

Президент заявив, що Україна готова перейти до дипломатичного вирішення конфлікту, проте для цього необхідні чіткі гарантії безпеки з боку США.

«Ми хочемо визначити роль нашого найбільшого стратегічного партнера — Сполучених Штатів, або ж США повинні самі запропонувати, які гарантії безпеки вони готові надати і в якому обсязі. Коли це питання буде вирішено, ми будемо готові до дипломатії», — зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна не має достатньої кількості зброї, щоб повністю витіснити окупантів, і поки що не бачить значного збільшення військової допомоги з боку США.

«Дипломатія — це реальний шлях. Але для цього нам потрібна сильна армія, підтримка партнерів та гарантії безпеки», — наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що створення інфраструктури безпеки є критично важливим, і навів приклад НАТО, країни якого не піддавалися військовим атакам.

«Європа готова надати контингент та допомогти фінансувати нашу велику армію. Це також частина гарантій безпеки», — додав Зеленський.

Прозорість використання допомоги та розбіжності з Трампом

Зеленський також прокоментував питання військової та фінансової допомоги, заявивши, що Україна готова до повного контролю та звітності.

«Усього було виділено 183 млрд доларів, але реально ми отримали 100 млрд доларів. З них 67 млрд доларів — це постачання зброї, яка пройшла через кордон і зафіксована, а 31,5 млрд доларів — пряма підтримка бюджету», — уточнив президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сума допомоги Україні становить 300-350 млрд доларів. Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск після напруженої зустрічі Зеленського з Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом запропонував провести аудит: «Час дізнатися, що насправді стався із сотнями мільярдів доларів, спрямованих до України».

Україна готова підписати угоду зі США щодо ресурсів

Президент України також підтвердив, що готовий підписати угоду зі США щодо природних ресурсів, що може стати першим кроком до гарантій безпеки.

«Ми готові підписати цей документ, і це буде першим кроком до гарантій безпеки», —  заявив він.

Однак він наголосив, що цього недостатньо, і висловив сподівання на діалог із Трампом:

«Можливо, я не знаю деяких деталей, тому хотів обговорити це з президентом США і почути його план зупинення Путіна».

Питання відставки Зеленського: «Вирішувати лише народу України»

В інтерв'ю Зеленському поставили питання про його можливу відставку, на що він відповів, що це рішення може ухвалити лише народ України.

На запитання, чи він розглядає відставку заради укладання мирної угоди, Зеленський відповів: «Я завжди готовий, але не впевнений, що це хороша ідея».

Україна сподівається на підтримку США

Зеленський наголосив на важливості партнерства з Америкою та висловив подяку за допомогу з початку повномасштабного вторгнення.

«Ви допомогли нам вижити. Ми — стратегічні партнери. І навіть у такому жорсткому діалозі ми маємо бути чесними та відвертими, щоб розуміти один одного», — заявив він.

Президент України також висловив повагу до бажання Трампа закінчити війну, але наголосив, що «ніхто не хоче цього більше, ніж Україна».

«Ми боремося за свободу, за наше життя. Тому я сподіваюся, що президент Трамп на нашому боці. Це дуже важливо — зупинити Путіна», — підсумував Зеленський.

Він також наголосив, що припинення вогню без гарантій безпеки є «дуже делікатним питанням для українців», оскільки Росія вже 25 разів порушувала перемир'я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має змінити свою риторику і публічно заявити про прагнення укласти мир. Про це Трамп сказав журналістам після зустрічі з українською делегацією.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.

Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.

Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».

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