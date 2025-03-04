Угорщина заблокувала постачання Україні озброєнь з Європи на 20 млрд євро

Євросоюз припинив роботу над пакетом військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через заперечення Угорщини. Про це повідомляє видання Politico.

Видання пише про це із посиланням на проект документа Ради ЄС. Про розробку цього пакету 21 лютого розповідали дипломатичні джерела Politico та Bloomberg. У пакет мали увійти, зокрема, артилерійські снаряди, системи ППО та ракети.

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила план з «переозброєння Європи», який передбачає виділення 800 мільярдів додаткових витрат на оборону країн Європи найближчими роками.

Як з'ясувало Politico, у плані фон дер Ляйєн мав бути пункт про нові поставки озброєння Україні на 20 мільярдів євро, проте проти нього категорично виступив Будапешт.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.