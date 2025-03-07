У Костянтинівці через обстріл пошкоджено газопровід і будівлю міськгазу

Будівлю міськгазу у Костянтинівці знову було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Фото: Донецькоблгаз

Адміністративна будівля Костянтинівського управління газового господарства знову постраждала через обстріл. Про це сьогодні повідомила компанія «Донецькоблгаз».

Зазначається, що внаслідок вчорашньої російської атаки у приміщеннях міськгазу в черговий раз вибито ОСБ-плити, якими були закрито вікна після попередніх прильотів.

«Співробітники газового господарства вже усувають наслідки ушкоджень. Управління працює у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, минулої доби агресор також пошкодив систему газопостачання Костянтинівки. Аварійна бригада відпрацювала 4 заявки, пов'язані з обстрілом.

Зокрема, у місті газовики виявили 6 пошкоджень газових комунікацій, які спричинили відключення 21 абонента, зазначили у «Донецькоблгазі».