В Україну надійшли понад 900 млн від Британії за рахунок російських активів

Україна отримала від Британії майже 1 млрд. доларів за рахунок російських активів. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україну надійшли 752 млн фунтів (понад 900 млн доларів) від Великобританії. Ці кошти забезпечені прибутками від заморожених російських активів.



«Сьогодні (7 березня) ми отримали 752 млн фунтів в рамках ініціативи G7 ERA. Кошти направимо на зміцнення української обороноздатності», — зазначив він.



Глава українського уряду подякував уряду Великої Британії та партнерам із G7 за механізм, який змушує російські кошти працювати на Україну. В Україні розраховують, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані та передані на користь країни.



Раніше ми писали, що у США заявили, що припинення військової допомоги Україні — це «тимчасова пауза».