В Україну надійшли понад 900 млн від Британії за рахунок російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україну надійшли 752 млн фунтів (понад 900 млн доларів) від Великобританії. Ці кошти забезпечені прибутками від заморожених російських активів.
«Сьогодні (7 березня) ми отримали 752 млн фунтів в рамках ініціативи G7 ERA. Кошти направимо на зміцнення української обороноздатності», — зазначив він.
Глава українського уряду подякував уряду Великої Британії та партнерам із G7 за механізм, який змушує російські кошти працювати на Україну. В Україні розраховують, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані та передані на користь країни.
Раніше ми писали, що у США заявили, що припинення військової допомоги Україні — це «тимчасова пауза».
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