РФ дронами атакувала Одеську область: близько 500 абонентів залишилися без світла, є поранений

Росіяни атакували Одеську область. Фото: ДСНС

Одеська область в ніч на понеділок, 17 березня, потрапила під обстріл. Росіяни атакували регіон за допомогою безпілотників. Зафіксовани пошкодження, є постраждалий. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль», — зазначив він.

За словами Кіпера, одна людина постраждала, їй надано всю необхідну медичну допомогу.





Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів зараз перебувають без електроенергії.



Над ліквідацією наслідків працюють спеціалісти.



Раніше ми писали, що окупанти в ніч на 16 березня запустили Україною 174 дрони з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили 90 БПЛА у 10 областях.