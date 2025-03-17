Російські окупанти скинули на прифронтовий Покровськ авіабомбу: є пошкодження

Російські окупаційні війська минулої доби, 16 березня, здійснили обстріл Покровська Донецької області. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської обласної військової адміністрації.
У відомстві уточнили, що під удар потрапив мікрорайон Лазурний. Росіяни застосували ФАБ-250 із модулем УМПК.
«Один багатоквартирний будинок частково зруйнований та ще один багатоквартирний будинок пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що окупанти в ніч на 16 березня запустили по Україні 174 дрони з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони збили 90 БПЛА у 10 областях.
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