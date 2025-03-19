Зеленський розповів, що станеться, якщо США зупинять передачу розвідданих Україні

Російський ракетний комплекс «Іскандер». Фото: Міноборони РФ

Росія хотітиме, щоб західні партнери не допомагали Україні, бо це ослаблення українських позицій. Про це у Фінляндії під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, це виглядає дуже дивно.



«Якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і справді хочеш миру – маю на увазі Путіна – то чому б тобі боятися української армії? Навіщо ти робиш усе, щоб послабити нашу армію чи послабити захист наших людей? Тому що коли ми говоримо про припинення важливої допомоги, наприклад, обміну розвіданими, то що найголовніше? Що ми втрачаємо, якщо ми не маємо цих даних? У нас є свої та від інших партнерів дані. Але що ми втрачаємо, якщо у нас немає американських розвідданих? Наприклад, ми втрачаємо точність польоту чи виходу балістики. Навіщо це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати? Навіщо йому боротися, щоб президент Трамп зупинив цю інформацію?», – сказав Зеленський.



Президент наголосив, що такі вимоги є неадекватними.



«Це говорить про те, що Путін хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по українських цивільних. Бо балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Значить, він хоче, щоб ми не знали про ці атаки, а наші люди не йшли до бомбосховища. Тобто все це свідчить про продовження війни», – додав він.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої останній для мирної угоди зажадав повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Україні.