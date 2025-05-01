ЗСУ ліквідували окупантів серед цивільних на ринку

«Приліт» дрона по переодягнених військових РФ. Фото: кадр із відео

Українські сили завдали точкового удару FPV-дронами по російських військових, які ховалися серед цивільних на ринку в місті Олешки, Херсонська область. Про це повідомляє Telegram-канал WarArchive.



За інформацією джерела, окупанти перебували серед мирних жителів і навіть спокійно курили цигарки, прикриваючись їхньою присутністю. Щоб уникнути жертв серед населення, ЗСУ застосували FPV-дрони, що дало змогу точно вразити ціль.



Унаслідок удару було знищено місце перебування ворога та ліквідовано п'ятьох російських солдатів.



«Голова» ТОТ Херсонської області Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі опублікував зняті з дрона фото та відео одного з ударів і його наслідків. Ці кадри, як свідчить аналіз «Агентства», справді зроблені в районі центрального ринку Олешок.



На опублікованому Сальдо фото видно тіло людини в цивільному одязі поруч із велосипедом, а на відео — дві дірки на даху однієї з будівель (за розмірами вони схожі на ті, що залишають FPV-дрони), а також влучання дрона-камікадзе в іншу будівлю, повідомив «Агентству» експерт Conflict Intelligence Team (CIT).



Зі свого боку, МЗС країни-агресорки у своїй заяві також поклало відповідальність за удар по ринку на Україну.