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В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»

02 травня 2025, 21:20

В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»

В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»

Під час ліквідації пожежі в Микитівському районі окупованої Горлівки сталася атака дронів, стверджують угрупування «ДНР». Внаслідок удару поранення дістали вісім пожежників. Вони у лікарні.

Пошкоджено штабний автомобіль «МНС ДНР». Крім того, уламки ушкодження отримав автобус міського маршруту №1 у Калінінському районі — у момент удару пасажирів у транспорті не було, постраждалих серед цивільних немає.

Як повідомлялося, 29 квітня з важкої артилерії обстріляли центр окупованого міста Горлівка Донецької області.

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