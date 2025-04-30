Пенсія для живих і чесних: без заяви про непричетність до Росії, значить, без виплат

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Пенсіонерам, які мешкають на окупованих територіях або за межами України, стане простіше отримати пенсійні виплати. У березні українські державні органи оголосили про спрощення цієї процедури. Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, які встановлюють єдиний порядок отримання пенсій для всіх громадян — незалежно від того, перебувають вони в Україні, на окупованій території чи за кордоном.

Фізична ідентифікація онлайн зміниться, хоча поки що рано говорити, що вона стане простішою. Є кілька ключових моментів, які викликають запитання. Наприклад, як бути із заявою про те, що ви не отримуєте російську пенсію? Чи вже списують кошти з рахунків пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію? Наскільки це взагалі законно? І як користуватись онлайн-послугами українських банків, перебуваючи в окупації?

Головні нововведення для пенсіонерів-переселенців та тих, хто в окупації

Пенсіонери тепер можуть отримувати пенсії на рахунки в будь-якому українському банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше. Також більше не потрібна довідка ВПО для призначення виплат.



Особи, які перебувають за кордоном або в окупації, зобов’язані щороку проходити фізичну ідентифікацію — до 31 грудня.



Крім того, якщо протягом шести місяців вони не проходили ідентифікацію, необхідно здійснити хоча б одну видаткову операцію по своєму рахунку.



Для цього інтернет-банкінг цілком підходить. Позитивно й те, що тепер людина може обрати банк із найзручнішим для себе онлайн-сервісом.



Потрібно лише укласти договір з іншим банком і відкрити там рахунок. Важливо пам’ятати: не всі українські банки відкривають рахунки дистанційно. І в більшості з них для цього потрібен застосунок «Дія.Підпис».

Далі постає наступне питання — чи можна в принципі користуватися українськими онлайн-банками на тимчасово окупованих територіях України? Так, але є нюанси.

Поради для користування онлайн-банкінгом в окупації:

використовуйте VPN для захисту з’єднання та доступу до українських сервісів;

прив’яжіть рахунок до українського номера телефону — це надійніше для підтвердження операцій;

налаштуйте авторизацію через push-сповіщення, а не SMS.

У будь-якому випадку — незалежно від банку — пенсіонеру доведеться щонайменше раз на рік контактувати з Пенсійним фондом, а можливо, і з банком. Так, наприклад, сталось із читачкою «Новин Донбасу». Внучка Вероніки Тимофіївни, яка мешкає в Горлівці, розповіла:

«Бабуся пройшла ідентифікацію, звісно ж, не без моєї допомоги. Вона не в тому віці, щоб самостійно писати email або повідомлення в месенджері. Заявку на відеоідентифікацію в ПФУ подавала я. З нами зв’язались через пару тижнів, і все пройшло добре — на пошту надійшло підтвердження особи. Але минуло кілька місяців, і наступну онлайн-оплату за карткою заблокували. Ощадбанк чомусь вирішив, що бабусі треба звернутися особисто або повторно пройти відеоідентифікацію», — розповіла Анна з окупованої Горлівки.

Отже, переселенцям і жителям окупованих територій слід бути готовими до повторних ідентифікацій кілька разів на рік.

Жодних зв'язків з Росією?

Під час ідентифікації потрібно також повідомити, що пенсіонер не отримує пенсію від Росії. У цьому випадку доречніше казати саме «повідомити», а не «підтвердити».

Експерти наголошують: право на пенсію в Україні не є абсолютним. Стаття 49 профільного закону передбачає припинення виплат, зокрема в разі отримання пенсії від держави-агресора.

Пенсії громадянам, які перебувають в окупації або виїхали звідти, виплачуються лише за наявності заяви про відсутність виплат з РФ. Заява подається до Пенсійного фонду України у довільній формі.

Її можна подати під час фізичної або відеоідентифікації — через кабінет на порталі ПФУ або під час відеозв’язку зі спеціалістом. Також заяву можна подати окремо — особисто або дистанційно.

Варто нагадати, що так звана «інтеграція» пенсійної системи Криму та інших окупованих територій у російську юрисдикцію відбувалася в односторонньому порядку, без згоди України. Отримати пенсію від Росії можна лише за наявності російського громадянства, яке окупаційна влада нав’язує місцевим жителям. Без нього люди автоматично позбавляються прав. Попри незаконність, багато хто змушений погоджуватись на ці умови.

Чи зможуть українські органи перевірити, чи дійсно людина не отримує пенсію з Росії? Поки що навряд. Обміну інформацією з російськими структурами немає.

«До повномасштабного вторгнення такий обмін дійсно був, особливо це відчували кримчани. Щоб отримувати українську пенсію, їм потрібно було також підтверджувати отримання російської. Такий обмін тривав навіть певний час після 24 лютого 2022 року, але нині його повністю припинено», — зазначила голова правління ГО «Громадський холдинг "Група впливу"» Тетяна Дурнєва.

Наразі немає чіткого роз’яснення, у які саме строки потрібно подавати цю заяву — до 31 грудня чи інакше. Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд ще не оприлюднили публічних вказівок, тому багато людей хвилюються й не розуміють, коли й як діяти правильно.

Втім, подати заяву вже зараз — можливо і доцільно. Найзручніше — через особистий кабінет на порталі ПФУ. Це дозволяє заздалегідь оформити формальність і уникнути ризику зупинки пенсії.

У постанові Кабміну №299 дійсно йдеться про розробку механізму підтвердження відсутності виплат із РФ. Очікується офіційне роз’яснення найближчим часом.

«Поки що — ніхто не забороняє вже зараз подати заяву у довільній формі, і це — найкращий спосіб убезпечити себе», — підкреслила Дурнєва.

Що таке фізична ідентифікація та навіщо вона потрібна?

Щоб отримувати пенсію, кожен громадянин має щороку проходити фізичну ідентифікацію — до 31 грудня. Якщо цього не зробити, з 1 січня пенсія буде лише нараховуватись, але не виплачуватиметься.

«Ми уточнили в Пенсійному фонді: якщо людина пройшла ідентифікацію на початку 2025 року, то повторно її проходити не треба. Але з 2026-го, якщо постанова залишиться чинною, ідентифікацію доведеться проходити щороку», — сказала Дурнєва.

Ідентифікація — це підтвердження, що пенсіонер живий і сам отримує кошти. Можна пройти її так:

1. Особисто:

У відділенні ПФУ або банку в Україні;

За кордоном — у консульстві, отримати довідку про факт життя і надіслати її поштою в ПФУ.

2. Через портал ПФУ:

Авторизація через «Дія.Підпис».

3. По відеозв’язку:

Заповнити заявку на сайті ПФУ (ПІБ, паспортні дані, email, телефон, вибір месенджера), підтвердити передачу даних. Працівник ПФУ сам зв’яжеться для узгодження часу. Процедура проходить протягом 10–30 днів.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію?

Пенсія не буде зараховуватись. Якщо пройти ідентифікацію протягом року — виплати поновляться. Якщо пізніше — потрібно буде подавати нову заяву.

Що робити, якщо пенсію вже перестали виплачувати?

Причини:

не пройдена ідентифікація;

немає операцій по рахунку понад 6 місяців.

Дії:

написати заяву на відновлення пенсії з актуальним рахунком;

пройти ідентифікацію.

Заяву можна подати особисто, онлайн (через «Дія.Підпис») або поштою з-за кордону.

Для тих, хто тимчасово проживає за кордоном, підтвердження факту життя в консульстві прирівнюється до ідентифікації.

Куди підуть гроші, вилучені з рахунків «Ощада»?

Ще один важливий момент. З 1 січня у пенсіонерів-переселенців можуть вилучати залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Бюджет України на 2025 рік встановив умови, за яких відбудеться таке вилучення. Стаття 40 закону про держбюджет зобов'язує Ощадбанк перевести залишки коштів на пенсійні рахунки внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду України, якщо ті протягом 12 місяців не знімали готівку, не розраховувалися за покупки та не переказували кошти. Це стосується пенсіонерів, котрі стали переселенцями до 24 лютого 2022 року.

Також вилучатимуть гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.



Як зазначають експерти, держава ніби вдає, що не розуміє, чому гроші на рахунках пенсіонерів можуть лежати «без руху». Начебто пенсіонер не може збирати гроші з пенсії. Немає жодних операцій по карті — підозріло, а отже, треба це вилучити. Хотілося б вірити, що хоча б до вимоги, а не назавжди.